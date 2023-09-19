Resmi Gazete’de yayımlanan karara sansür: Mahkemeden Diken’e kaldırma kararı

Şırnak Sulh Ceza Hakimliği, Diken’in de ’13 hakim ve savcıya ‘FETÖ iltisakı’ gerekçesiyle ihraç’ başlığıyla yayımladığı haber için kaldırtma kararı verdi.

Söz konusu haber, 3 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karara dayanıyor. Aynı zamanda karar devletin resmi ajansı Anadolu Ajansı’nda (AA) da yayımlandı.

3 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararı’nın ilgili kısmı şöyle:

AA da haberi kaldırdı. İlgili haberin linki ve başlığı Google’da duruyor ama linke tıklandığında ana sayfaya yönlendiriyor.

Talep savcıdan

Haberi kaldırtma talebi ihraç edilen eski Şırnak Cumhuriyet Savcısı E. Ç.’den geldi. Bunun üzerine mahkeme 5651 kanunun 9’uncu maddesi kapsamında haberin kaldırılmasına karar verdi.

Kararda “… Makul, haklı ve ispatlanabilir taleplerde bulunulması halinde, ifade ve basın özgürlüğünün özüne halel getirmemek şartıyla, ‘kişisel verilerin korunması’ ve ‘unutulma hakkı’ kapsamında ‘erişime engellenmesi’ yönünde kararlar verebileceği değerlendirilmektedir” denildi.