Bakan Şimşek: Türkiye yatırımcılar nezdinde heyecan uyandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin yatırımcılar nezdinde heyecan uyandırmaya devam ettiğini vurguladı.

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Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD’de yatırımcılara Türkiye’nin ekonomik görünümünü ve hedeflerini anlattı.

ABD temasları kapsamında New York’ta iş insanları, fon yöneticileri ve kredi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yöneticileriyle verimli görüşmeler yaptıklarını ifade eden Şimşek, Türkiye’nin yatırımcılar nezdinde heyecan uyandırmaya devam ettiğini kaydetti.

Şimşek, dünyanın önemli yatırım bankalarından Goldman Sachs’ın ev sahipliğinde düzenlenen bu buluşmaların ilkinde, dünyanın önde gelen fonların yöneticileriyle yuvarlak masa toplantısında bir araya gelerek, Türkiye’nin ekonomi programının hedeflerini ve izlenecek yol haritasını paylaştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye-ABD İş Konseyi ve Goldman Sachs ortak organizasyonunda düzenlenen 13. Türkiye Yatırım Konferansı’nda ise kalabalık bir yatırımcı kitlesine hitap ederek Türkiye’nin ekonomik görünümüne ilişkin bir sunum yaptım. Cumhurbaşkanımızın enflasyonun kontrol altına alınmasına yönelik politikalarımıza verdiği tam destek, politika çerçevemize güveni artıran en önemli unsur. Bu görüşmelerimizin Türkiye’ye fon akışında katkısının olacağına inanıyorum.”