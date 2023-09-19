Sosyal medya platformu Twitter’ın (X) sahibi Elon Musk, Twitter’ın ücretli olabileceğini söyledi.

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Musk, ABD’ye resmi ziyaret için gelen İsrail Başbakanı Netanyahu’yla Twitter’da yayınlanan panele katıldı.

Aynı zamanda elektrikli araba üreticisi Tesla ve uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX’in CEO’su olan Musk, “Platformun kullanımı için küçük bir aylık ödeme almaya geçiyoruz” dedi.

Twitter’ı 27 Ekim 2022’de 44 milyar dolara satın alan ABD’li işinsanı Elon Musk, 24 Temmuz’da platformun logosunu, ismini ve adresini ‘X’ olarak değiştirmişti.

Aynı zamanda platformda doğrulama için kullanılan ‘mavi tik’i ücretli yapan Musk, bunu platformda avantaj sağlayan bir ücretli abonelik sistemine (Twitter Blue yeni adıyla X Premium) dönüştürdü.

ABD’li iş insanı, platformu ücretli yapma planının ‘botlarla mücadeleyi amaçladığı’nı söyledi.

Ülkeden ülkeye değişse de Türkiye’de X Premium aylık 150, yıllık 1569,99 TL.

ABD merkezli Forbes dergisinin verilerine göre Musk şu anda dünyanın en zengin insanı.