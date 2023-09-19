Borsa, bir ay önceki seviyesinde

Bir süredir düşüşte olan borsa, bir ay önceki seviyesine geriledi.

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Borsa, 28 Mayıs seçimlerinden sonra ‘piyasanın sevdiği’ Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan’ın ekonomi yönetimine getirmesiyle yükselmeye başlamıştı. Son dönemde her gün yeni bir rekor kıran BIST 100 endeksi, birkaç gündür aralıklı da olsa düşüşte.

28 Mayıs seçiminden önce 4580 seviyesinde olan borsa, seçimden sonra neredeyse aralıksız yükselerek eylül başında 8000 barajını geçti. 7 Eylül’de 8300 barajını da geçerek tarihin en yüksek seviyesine ulaşan borsa şu an 8000’in altında seyrediyor.

7 Eylül’den sonra inişli çıkışlı seyirde ilerleyen borsa 15 Eylül’de 8000’in altına indi.

BIST 100 endeksi şu an 7700 seviyesinde ilerliyor. Bu, yaklaşık olarak bir ay önceki seviyeyle aynı.