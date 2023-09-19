Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,35 değer kazanarak günü 7.784,01 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 103,65 puan artarken, toplam işlem hacmi 117,3 milyar lira düzeyinde oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,88, holding endeksi yüzde 0,89 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 4,32’yle finansal kiralama, faktoring oldu.

Bu arada, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), haziranda 2023 için yüzde 2,7 olarak açıkladığı küresel ekonomide büyüme tahminini 3’e revize ederken, Türk ekonomisine yönelik büyüme beklentisini yüzde 3,6’dan 4,3’e yükseltti.

AA’nın haberine göre analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yarınki faiz kararı öncesi karışık bir seyir izlediğini belirtti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.800 seviyesinin direnç, 7.600 ve 7.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.