Akşam Postası / 18 Mart 2024

Fenerbahçe ligden çekilme gündemiyle toplanıyor

Fenerbahçe Trabzon’daki olaylı deplasman maçı sonrası 2 Nisan’da olağanüstü toplanacak. Masada Süper Lig’den çekilme gündeminin de olacağı kaydedildi.

TİP Gökhan Zan’dan neden vazgeçti? Ses kaydında neler var? Zan ne diyor?

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay belediye başkan adayı Gökhan Zan’ı seçime iki hafta kala geri çekti. Kararın arkasında ‘kirli pazarlık’ var. Zan ise montajla kendisine kumpas kurulduğnu savunuyor.

BM uluslararası toplumu utanmaya çağırdı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Gazze’de kıtlığın kapıda olduğunu vurguladı.

Karamollaoğlu’ndan ‘one minute’ çıkışını hatırlatan Erdoğan’a: Ticareti kes

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından İsrail’in Gazze’ye saldırılarıyla ilgili paylaşım yapan ve ‘one minute’ çıkışını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tepki gösterdi: “Tweet atma, ticareti kes.”

SPK’dan Yeniçağ’a suç duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ‘yanıltı bilgi paylaştığı’ gerekçesiyle Yeniçağ gazetesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bloomberg HT anketi: Faiz sabit kalacak

Bloomberg HT’nin faiz anketine katılan piyasa aktörlerine göre Merkez Bankası bu ay faizleri sabit tutacak.

Putin’den Batı’ya ‘Üçüncü Dünya Savaşı’ uyarısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile NATO arasında doğacak çatışmanın ‘Üçüncü Dünya Savaşı’ndan bir adım uzakta olduğumuz anlamına geleceğini’ söyledi.

Halka arz endeksinde düşüş: Bir buçuk ay önceki seviyeye geriledi

BIST Halka Arz Endeksi’nde de düşüş sürüyor. Endeks, bir buçuk ay öncesindeki seviyesine geriledi.

Uber, Avustralya’da taksi şoförlerine 178 milyon dolar ödeyecek

Küresel taksi uygulaması Uber, Avustralya’da taksi ve özel araç şoförlerinin ‘ekonomik kayıplar’ını karşılamak için yaklaşık 178 milyon dolar (5,75 milyar lira) ödeyecek.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: 12 gözaltı

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından taraftarı sahası basmasıyla ilgili 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında sahaya ilk atlayan, korner direğiyle futbolcuların üzerine yürüyen ve Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakoviç’e yumruk atan üç saldırgan da var.

Borsa İstanbul’da iki hisseye tedbir

Borsa İstanbul’da iki hisse güne yeni tedbirlerle başladı.