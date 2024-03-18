Diken

Yaramazlara biraz batar!

Halka arz endeksinde düşüş: Bir buçuk ay önceki seviyeye geriledi

BIST Halka Arz Endeksi’nde de düşüş sürüyor. Endeks, bir buçuk ay öncesindeki seviyesine geriledi.

Fotoğraf: AA

‘Piyasaların sevdiği’ Mehmet Şimşek’in ekonomi yönetiminin başına getirilmesinden sonra borsa artıda seyrediyor. Buna rağmen borsa, dönem dönem dalgalı bir seyir izliyor.


31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken borsa yine dalgalı bir seyirde.

Bu durumdan BIST Halka Arz Endeksi de etkileniyor.

Şubat 2024’ün sonlarına doğru 118 puana dayanarak rekor kıran endeks şu an 106,2 seviyesinde. Endeks en son 5 Şubat’ta bu seviyedeydi.

Endeksteki düşüş iki buçuk haftada yaklaşık yüzde 10 oldu.

Halka arz endeksi nedir?

Borsa İstanbul’un sitesinde halka arz endeksi şöyle açıklanıyor:

*Halka arz edilerek işlem görmeye başlayan şirketlerin paylarından oluşur. Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem görmeye başlayan şirketlerin payları, işlem görmeye başladığı ilk gün BIST Halka Arz Endeksi kapsamına alınır ve iki yıl endeks kapsamında kalır.

*Endeks kapsamında yer alan şirket sayısının beşin altına inmesi durumunda süresi dolan şirket, endeks kapsamına yeni bir şirket alınıncaya kadar kapsamda kalmaya devam eder. Bu istisnaya göre endeks kapsamında kalmaya devam eden şirketler, endeks kapsamına yeni bir şirket alındığında bekleme süreleri dikkate alınarak sırayla endeksten çıkarılır.

*BIST Halka Arz Endeksi 26 Nisan 2010 tarihinde hesaplanmaya başlamıştır.

10 ay sonra ilk kez halka arz yaşanmadı

SON HABERLER

Taşıt kredisinde taksit sınırları değişti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) taşıt kredilerine ilişkin sınırları değiştirdi. Karara göre, nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin lira ve altında olan taşıtlarda kullandırılan krediler 48 ay, nihai fatura değeri 4 milyon liranın üzerinde olup 5 milyon lirayı geçmeyen taşıtlarda kullandırılan krediler de 12 ay olarak belirlendi.

Beyaz ve mavi yakadan sonra yeşil yaka işçiler

Dünya değişiyor ve iklim kriziyle hayatımıza giren sürdürülebilirlik kavramı, sektörel gelişmeleri de beraberinde getiriyor. Bu durumun bir sonucu olarak iş dünyasına katılan “yeşil yakalı işçiler”, ekonominin çevre odaklı sektörlerinde sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunuyor.

Türkiye HPV aşısı için zaman kaybediyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER), Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD), HPV aşısını b137 ülkenin ulusal bağışıklama programına aldığını hatırlatarak ‘Türkiye’nin de daha fazla zaman kaybetmemesi gerektiğini’ söyledi.