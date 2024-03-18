Halka arz endeksinde düşüş: Bir buçuk ay önceki seviyeye geriledi

BIST Halka Arz Endeksi’nde de düşüş sürüyor. Endeks, bir buçuk ay öncesindeki seviyesine geriledi.

Fotoğraf: AA

‘Piyasaların sevdiği’ Mehmet Şimşek’in ekonomi yönetiminin başına getirilmesinden sonra borsa artıda seyrediyor. Buna rağmen borsa, dönem dönem dalgalı bir seyir izliyor.

31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken borsa yine dalgalı bir seyirde.

Bu durumdan BIST Halka Arz Endeksi de etkileniyor.

Şubat 2024’ün sonlarına doğru 118 puana dayanarak rekor kıran endeks şu an 106,2 seviyesinde. Endeks en son 5 Şubat’ta bu seviyedeydi.

Endeksteki düşüş iki buçuk haftada yaklaşık yüzde 10 oldu.

Halka arz endeksi nedir?

Borsa İstanbul’un sitesinde halka arz endeksi şöyle açıklanıyor:

*Halka arz edilerek işlem görmeye başlayan şirketlerin paylarından oluşur. Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem görmeye başlayan şirketlerin payları, işlem görmeye başladığı ilk gün BIST Halka Arz Endeksi kapsamına alınır ve iki yıl endeks kapsamında kalır.

*Endeks kapsamında yer alan şirket sayısının beşin altına inmesi durumunda süresi dolan şirket, endeks kapsamına yeni bir şirket alınıncaya kadar kapsamda kalmaya devam eder. Bu istisnaya göre endeks kapsamında kalmaya devam eden şirketler, endeks kapsamına yeni bir şirket alındığında bekleme süreleri dikkate alınarak sırayla endeksten çıkarılır.

*BIST Halka Arz Endeksi 26 Nisan 2010 tarihinde hesaplanmaya başlamıştır.