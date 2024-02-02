10 ay sonra ilk kez halka arz yaşanmadı

Borsa İstanbul’da Şubat 2023’ten beri ilk kez bir ayda herhangi bir şirket halka arz edilmedi.

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Ekonomi yönetiminin uzun süre boyunca mevduat faizlerini yüksek enflasyona rağmen düşük tutması, farklı yönelimlere neden oldu. Bu yerlerden birisi de borsa.

Enflasyona karşı varlıklarını korumak isteyenlerin borsaya hücum etmesi borsanın yükselmesine neden olmuş, seçimden sonra ‘piyasanın sevdiği’ Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan’ın ekonomi yönetiminin başına getirilmesiyle endeks neredeyse her gün rekor kırdı.

2023 boyunca borsada 54 şirket halka arz edilmiş; bu da borsanın yükselmesinde ve yatırımcı sayısının artmasında önemli bir rol oynamıştı. Halka arz edilen şirketler rekor üstüne rekor kırmış ancak yılın sonuna doğru halka arz edilen şirketler beklenen performansı verememiş hatta yatırımcılara kayıp yaşatmıştı.

Sermaye Piyasası Kurulu da (SPK) uzun süredir herhangi bir şirketin halka arz edilmesine onay vermiyordu. SPK suskunluğunu 31 Ocak’ta iki şirketin halka arzını onaylayarak bozmuştu.

Bir şirketin halka arz edilmesi için gerekli hazırlıkları tamamlayıp SPK’ya başvurması ve SPK’nın da bunu onaylaması gerekiyor. Ancak şirket, onay alır almaz borsada işlem görmeye başlamıyor. Onay alındıktan bir süre sonra talep toplanıyor, sonrasında borsada işlem görmeye başlıyor. Bu da yaklaşık iki haftalık bir süreç demek.

Ocak ayındaysa halka arz edildikten sonra borsada işlem görmeye başlayan şirket sayısıysa sıfır.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre halka arzın yaşanmadığı son dönem ay Şubat 2023. Mart-Aralık 2023 arasındaysa her ay en az 3, en fazla 7 şirket halka arz edildi. Ocak 2024’teyse herhangi bir şirket halka arz edilmedi.

Böylelikle 10 aylık bir süreçten sonra ilk kez halka arzlarda sessizlik yaşandı.