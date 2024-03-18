SPK’dan Yeniçağ’a suç duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ‘yanıltı bilgi paylaştığı’ gerekçesiyle Yeniçağ gazetesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraf: AA

Yeniçağ gazetesi doların 15 gün sonra 40 lira olacağını belirttiği bir haber yayınlamıştı. Sonrasında bu haberi yetkililer ve İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yalanlamıştı.

Daha sonra Yeniçağ da haberinin başlığını ve içeriğini değiştirdi.

SPK’ysa Yeniçağ gazetesinin yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

SPK, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

*Yeniçağ İnternet Gazetesi’nde 16 Mart 2024 tarihinde “Dolar 15 gün sonra bu rakama yükselecek. Merkez Bankası’nın raporundan sızdı” başlığıyla yayımlanan ve Merkez Bankası’nın her ay periyodik olarak yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi’nin mart ayı raporundaki bilgilerin çarpıtıldığı haber tümüyle gerçek dışıdır.

*Döviz fiyatlarını etkileyerek ülke ekonomisine, para ve sermaye piyasalarına dair güvensizlik yaratmak saikiyle gerçeğe aykırı bilgi verdiği tespit edilen Yeniçağ İnternet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Erdem Avşar ve onun bağlı olduğu yetkililer Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Eray Erollu, Genel Yayın Yönetmeni Fatih Ergin, yayın sahibi Yeniçağ Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Çelik ve Tüzel Kişi Temsilcisi Ahmet Çelik’le haberin kaynak kısmında gösterilen ‘paradurumu.com’ adlı internet sitesinin sorumlu yazı işleri müdürü Burak Öztunalı, yayın danışmanı Ali Güven ve sahibi Özlem Denizmen hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ kenar başlıklı 217/A hükmü uyarınca kurulumuzca suç ihbarında bulunulmuştur.