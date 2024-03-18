Putin’den Batı’ya ‘Üçüncü Dünya Savaşı’ uyarısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile NATO arasında doğacak çatışmanın ‘Üçüncü Dünya Savaşı’ndan bir adım uzakta olduğumuz anlamına geleceğini’ söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ‘arzu etmese’ bile kara birliklerinin Ukrayna’ya yerleştirilmesinin hatta Rusya’ya karşı operasyon düzenlenmesinin gerekebileceğini söylemişti.
Reuters, Macron’un açıklamalarını ve Rusya’yla NATO arasındaki çatışma risklerini seçimden ‘zaferle’ çıkan Putin’e sordu.
Putin ‘her şeyin mümkün olduğunu’ belirterek şunları söyledi: “Bu, Üçüncü Dünya Savaşı’nın bir önceki adımı olacağı herkes için açık. Sanırım kimse bunu istemez.”