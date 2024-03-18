Bloomberg HT anketi: Faiz sabit kalacak

Bloomberg HT’nin faiz anketine katılan piyasa aktörlerine göre Merkez Bankası bu ay faizleri sabit tutacak.
Mayıs 2023’ten beri faiz artıran Merkez Bankası politika faizini en son ocakta yüzde 45’e yükseltmişti. Şubattaki para politikası kurulu (PPK) toplantısında faizi sabit bırakan banka, artış döngüsünün sona erdiğini belirtmişti.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayınladığı şubat ayına ait enflasyon verileri tahminlerin üzerinde geldiğinden dolayı uluslararası bankalar Merkez Bankası’nın faiz artırabileceğini kaydetmişti.
Bloomberg HT’nin anketine katılan piyasa aktörleriyse Merkez Bankası’nın bu ay faizleri sabit tutacağını öngörüyor.
Ankete katılan 24 kurumun medyan beklentisi politika faizinin yüzde 45 seviyesinde sabit tutulması yönünde. Faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 50, en düşük tahminse yüzde 45.
Merkez Bankası faiz kararını 21 Mart’ta açıklayacak.
*Medyan: Veri dizisi küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada bulunan değer.