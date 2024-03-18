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Yaramazlara biraz batar!

Borsa İstanbul’da iki hisseye tedbir

Borsa İstanbul’da iki hisse güne yeni tedbirlerle başladı.

Fotoğraf: AA

Investing’in aktardığına göre DOBUR hisseleri 17 Nisan’a kadar emir paketi tedbiriyle işlem görecek.


Ayrıca MOGAN hisseleri aynı dönemde kredili işlemlere konu edilmeyecek.

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