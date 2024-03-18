Borsa İstanbul’da iki hisse güne yeni tedbirlerle başladı.
Investing’in aktardığına göre DOBUR hisseleri 17 Nisan’a kadar emir paketi tedbiriyle işlem görecek.
Ayrıca MOGAN hisseleri aynı dönemde kredili işlemlere konu edilmeyecek.
Borsa İstanbul’da iki hisse güne yeni tedbirlerle başladı.
Investing’in aktardığına göre DOBUR hisseleri 17 Nisan’a kadar emir paketi tedbiriyle işlem görecek.
Ayrıca MOGAN hisseleri aynı dönemde kredili işlemlere konu edilmeyecek.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) dün dört maç oynandı. E ve F grubunun puan durumu belli oldu. Türkiye son 16’ya yükseldi.
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