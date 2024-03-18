Karamollaoğlu’ndan ‘one minute’ çıkışını hatırlatan Erdoğan’a: Ticareti kes

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından İsrail’in Gazze’ye saldırılarıyla ilgili paylaşım yapan ve ‘one minute’ çıkışını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tepki gösterdi: “Tweet atma, ticareti kes.”

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Erdoğan X hesabından ‘one minute’u hatırlatarak şunları dedi:

“Ülkemizde kimileri Filistin, Gazze, Ramallah diye yerlerin varlığından ilk kez 7 Ekim’de haberdar olmuş olabilir. Bazı çevreler Filistin halkının hak ve adalet mücadelesini ilk kez 7 Ekim’de duymuş da olabilir. Ama biz bu mücadeleye ömrümüzü adadık. Türkiye, Irak-İran savaşında nasıl komşularına kucak açtıysa… Suriye’deki zulümden kaçan muhacirlere nasıl ensar olduysa… Kafkasya’dan Kırım’a nasıl hiçbir kardeşine sırtını dönmediyse… Bugün de tüm imkânlarıyla Gazzeli kardeşlerine sahip çıkmaktadır. Bu gerçeği hiçbir iftira değiştiremez; yalanlar, çarpıtmalar bu hakikatin üstünü asla örtemez. Filistinli yiğitlere terörist iftirası atanların listesinden Meclise girenler ile bu zihniyetle aynı çizgide buluşanların bize söyleyecek sözü olamaz. Dünyada hiçbir siyasetçinin yapmaya cesaret edemeyeceği dik duruşu, bundan 15 sene önce one minute diyerek açıkça ortaya koyduk. Dün nasıl zalimlerin karşısında, mazlumların yanında yer aldıysak bugün de aynı yerdeyiz, aynı vakur tavrımızı muhafaza ediyoruz. İnşallah bundan sonra da bu duruşumuzdan geri adım atmayacağız.

Karamollaoğlu’ysa bu paylaşımı alıntılayarak kısa yanıt verdi:

Ne olmuştu?

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’de Gazze Şeridi’nden İsrail’e başlattığı ‘Aksa Tufanı’ saldırısı yapmıştı. Saldırıda 1400 İsrailli öldürülmüş, 200’ü aşkın kişi de rehin alınmıştı. Saldırıların ardından İsrail resmi savaş ilan etmişti.

Gazzeli yetkililerin paylaştığı son verilere göre İsrail’in Gazze’ye 7 Ekim’den bu yana yaptığı saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 31 bin 645’e çıktı.