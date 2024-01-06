İbrahim Kahveci: Kasım ayından aralık ayına İsrail’e yapılan ihracat 111 milyon 085 bin dolar artmış

TÜİK ‘Genel Ticaret Sistemi’ verilerinde ülke bazında ihracat ve ithalat rakamlarını açıklıyor. (sanırım bundan sonra yayından kaldırırlar)

Buna göre Kasım 2023’te İsrail’e 319.515 bin dolar ihracat yapmışız.

Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından Ticaret Bakanlığı en fazla ihracat ve ithalat yapılan ilk 20 ülke listesini açıklıyor. (Sanırım artık Ticaret Bakanlığı’da bu listeyi yayından kaldırır ve bir daha yayınlamaz)

Ticaret Bakanlığı’nın en fazla ihracat yapılan 20 ülke listesinde İsrail 13. sırada yer alıyor (aralık ayı.)

Ticaret Bakanlığı tablosunda İsrail’e Aralık ayında yapılan ihracat 431 milyon dolar olarak görülüyor.

Lakin virgül sonrasını alınca bunun 430.600 bin dolar olduğunu görüyoruz. Tam rakamı TÜİK bir ay sonra açıklayacak.

Şimdi işin gerisi basit matematik işlemine kalıyor: Haydin hep beraber yapalım: Aralık ayı ihracatından kasım ayı ihracatını çıkartalım:

430.600-319.515=111.085 bin dolar

Evet, çok basit matematik işlemi ile görüyoruz ki, Kasım ayından Aralık ayına İsrail’e yapılan ihracat 111 milyon 085 bin dolar artmış.

Peki bu artışın oranı nasıl hesaplanıyor? Aslında bu hesapta yine 4 işlemden biri olan bölme işlemi ile çok basit yapılabiliyor. Şöyle…

111.085/319.515= %34,8

Yani, artış rakamını Kasım ayı ihracatına bölerek sonucu buluyoruz. İhracat artış oranı yüzde 34,8…