İsrail’in Gazze’de 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 31 bin 645’e çıktı.

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Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’de 163 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Sadece 24 saatte 92 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 130 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

Böylece öldürülenlerin sayısı toplam 31 bin 645’e, yaralı sayısı da 73 bin 676’ya yükseldi.

Açıklamada, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı kaydedildi.