Uber, Avustralya’da taksi şoförlerine 178 milyon dolar ödeyecek

Küresel taksi uygulaması Uber, Avustralya’da taksi ve özel araç şoförlerinin ‘ekonomik kayıplar’ını karşılamak için yaklaşık 178 milyon dolar (5,75 milyar lira) ödeyecek.

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Ülkedeki taksi ve özel araç şoförü olarak çalışan 5 bini aşkın kişiyi temsil eden avukatlar, Uber’e karşı 2019’da açılan davaya ilişkin açıklama yaptı.

Uber’in ülkeye girişinin ardından taksicilerin ve özel araç şoförü olarak çalışanların ekonomik kayba uğradığını aktaran avukatlar, firmanın uzun zamandır bu kayıpları telafi etmekten ‘kaçındığını’ ancak nihayet uzlaşmaya varıldığını bildirdi.

Buna göre, Uber telafi olarak yaklaşık 178 milyon dolar (272 milyon Avustralya doları) ödemeyi kabul etti.

Uzlaşmaya varılan meblağın ödenmesi için yüksek mahkemenin onayı gerekiyor.

Uber’e, 2019’da ‘yasadışı çalıştığı’ ve taksicilerle özel araç şoförlerine karşı ‘haksız rekabet’ gerekçesiyle dava açılmıştı.