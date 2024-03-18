Diken

Yaramazlara biraz batar!

Uber, Avustralya’da taksi şoförlerine 178 milyon dolar ödeyecek

Küresel taksi uygulaması Uber, Avustralya’da taksi ve özel araç şoförlerinin ‘ekonomik kayıplar’ını karşılamak için yaklaşık 178 milyon dolar (5,75 milyar lira) ödeyecek.

Fotoğraf: AA

Ülkedeki taksi ve özel araç şoförü olarak çalışan 5 bini aşkın kişiyi temsil eden avukatlar, Uber’e karşı 2019’da açılan davaya ilişkin açıklama yaptı.


Uber’in ülkeye girişinin ardından taksicilerin ve özel araç şoförü olarak çalışanların ekonomik kayba uğradığını aktaran avukatlar, firmanın uzun zamandır bu kayıpları telafi etmekten ‘kaçındığını’ ancak nihayet uzlaşmaya varıldığını bildirdi.

Buna göre, Uber telafi olarak yaklaşık 178 milyon dolar (272 milyon Avustralya doları) ödemeyi kabul etti.

Uzlaşmaya varılan meblağın ödenmesi için yüksek mahkemenin onayı gerekiyor.

Uber’e, 2019’da ‘yasadışı çalıştığı’ ve taksicilerle özel araç şoförlerine karşı ‘haksız rekabet’ gerekçesiyle dava açılmıştı.

SON HABERLER

Goldman Sachs: MB’nin faiz artırımı tek seferlik

ABD’nin en ünlü yatırım bankalarından olan Goldman Sachs, Merkez Bankası’nın (MB) 500 baz puanlık faiz artırımının tek seferlik olduğunu, bir faiz artırım döngüsünün başlangıcı olmadığını söyledi.

Paranın halleri

Paranın baş rol oynadığı kimi dram, kimi vodvil olan hikayeler çoktur bu ülkede. Çoğu gizli kalmaz yazılara kitaplara konu olur ama değişen pek bir şey olmaz. Çünkü mesele kişiler değil, düzendir. İnsan egemenliğini paraya kaptırmıştır bir kere!