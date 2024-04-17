Akşam Postası / 17 Nisan 2024

Fahiş fiyatlara ağır cezalar yolda

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fahiş fiyatlara karşı cezaların ağırlaştırılacağını duyurdu.

‘İsrail’le ticaretin boyutu araştırılsın’ önerisine AKP ve MHP’den ret

İsrail’e ihracat kısıtlaması ve ticaretin Gazze halkına olumsuz etkilerinin tespiti için verilen Meclis araştırma önergesi, AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

Kanal kazısında göçük: İki işçi toprak altında

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde su kanalı açma çalışması sırasında meydana gelen göçükte iki işçi toprak altında kaldı.

Kobani davası ertelendi

HDP’li (yeni adıyla DEM Parti) siyasetçilerin yargılandığı Kobani davasında tahliye çıkmadı.

Erdoğan’dan ‘değişim’ sinyali

AKP’nin yerel seçimlerde ağır yenilgisinden sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partideki ‘gerekli değişimi yapacağını’ söyledi: “Şunu herkes görsün ve bilsin, biz bitti demeden hiçbir şey bitmez. Biz bu ülkenin en dinamik partisiyiz, heyecanımız ilk günkü gibi dipdiri.”

YSK CHP’nin Hatay itirazını reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP’nin Hatay için yaptığı ‘tam kanunsuzluk’ başvurusunu reddetti.

Bakan duyurdu: Temmuzda asgari ücrete ara zam olmayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, temmuzda asgari ücrete ara zam olmayacağını açıkladı.

Cari denge şubatta 3,27 milyar dolar açık verdi

Merkez Bankası (MB) verilerine göre cari işlemler hesabı şubat ayında 3,27 milyar dolar açık verdi.

Bloomberg: Airbus ve Rolls-Royce’tan 20 milyar dolarlık THY anlaşması

Airbus ve Rolls-Royce, Türk Hava Yolları (THY) ile 20 milyar dolarlık (650 milyar 600 milyon lira) parça anlaşması yapmaya hazırlanıyor. Bu anlaşmanın kapsamı, Türkiye’nin 2023’te verdiği Airbus siparişleriyle ilgili. Eğer imzalar atılırsa parçalar yerli üretilecek.

Bakanlıktan Beşiktaş’taki yangında ölenlerin ailelerine 14,5 milyon lira yardım

Ticaret Bakanlığı Beşiktaş’taki Masquerade gece kulübü yangınında ölen 29 kişinin ailelerine 14 milyon 500 bin lira verecek.

Siber dolandırıcılara operasyon: 18 gözaltı

İstanbul merkezli beş ilde nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyenlere eş zamanlı operasyon yapıldı, 18 kişi gözaltına alındı.

Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz

Yarın akşam oynanacak Fenerbahçe-Olympiakos rövanş maçı TV8’den şifresiz yayınlanacak.

Avrupa’ya ücretsiz bilet: Son başvurular 30 Nisan’da

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ‘DiscoverEU’ (AB’yi Keşfet) programı kapsamında aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 35 bin gence ücretsiz tren bileti verecek. Başvurular 30 Nisan’da sona eriyor.

Britanya’da 2009’dan sonra doğanlara sigara satışı yasaklandı

Britanya’da yeni neslin hayat boyu sigara almasını yasaklayacak tasarı parlamentoda onaylandı.

İsrail’le iş yapmayı protesto eden dokuz Google çalışanı gözaltına alındı

Google’ın 2021’de İsrail’le imzaladığı ve İsrail ordusunun veri depolamasını kolaylaştıracak 1,2 milyar dolar değerindeki Nimbus Projesi Google çalışanları tarafından protesto edildi.