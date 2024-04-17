'İsrail'le ticaretin boyutu araştırılsın' önerisine AKP ve MHP'den ret

İsrail’e ihracat kısıtlaması ve ticaretin Gazze halkına olumsuz etkilerinin tespiti için verilen Meclis araştırma önergesi, AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

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İsrail’le ticaret tartışması kamuoyunda olduğu gibi Meclis’te de en çok tartışılan gündemlerden bir tanesi. Başta ticareti reddeden iktidar, baskı artınca kısıtlama kararı aldı. Böylece ticaretin sürdüğünü açığa çıktı.

Saadet Partisi, İsrail’e ihracat kısıtlamasının etkinliğinin ve bugüne kadar yapılan ticaretin Filistin-Gazze halkına olumsuz etkilerinin tespiti için araştırma önergesi verdi.

ANKA’nın haberine göre önergenin gerekçesini açıklayan Saadet-Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ hükümete seslendi:

“Bu kısıtlamayı da araştırmak istiyoruz. Gelin ‘Evet’ oyu verin, birlikte araştıralım, kim doğru söylüyor, kim doğru söylemiyor ortaya çıksın.”

Muhalefetin de desteklediği öneri AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.