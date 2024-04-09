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Yaramazlara biraz batar!

Bakanlıktan İsrail’e ihracat kısıtlaması

Ticaret Bakanlığı İsrail’e ihraç edilen 54 ürüne kısıtlama getirdi.

Fotoğraf: AA

Ticaret Bakanlığı 9 Nisan’dan itibaren İsrail’e yapılan 54 ürünün ihracatının kısıtlanacağını duyurdu. Listede demir, çelik, tuğla, çimento gibi birçok ürün var.


Bakanlık ticaretin ‘İsrail uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde Gazze’de derhal ateşkes ilan edene ve Gazze Şeridi’ne yeterli miktarda ve kesintisiz insanı yardım akışına izin verinceye dek’ kısıtlandığını duyurdu.

İsrail’in 7 Ekim itibarıyla Gazze’de başlayan operasyonları sonrasında Filistin’de yaklaşık 33 bin Filistinli ölmüş, Türkiye’nin 7 Ekim 2023’ten beri kesintisiz devam ticareti ise kamuoyunun tepkisini çekmişti.

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