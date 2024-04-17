Bloomberg: Airbus ve Rolls-Royce'tan 20 milyar dolarlık THY anlaşması

Airbus ve Rolls-Royce, Türk Hava Yolları (THY) ile 20 milyar dolarlık (650 milyar 600 milyon lira) parça anlaşması yapmaya hazırlanıyor. Bu anlaşmanın kapsamı, Türkiye’nin 2023’te verdiği Airbus siparişleriyle ilgili. Eğer imzalar atılırsa parçalar yerli üretilecek.

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THY, İstanbul merkezini büyütmek ve Emirates ile Qatar Airways gibi bölgesel rakipleriyle mücadele etmek için aralıkta Airbus’tan 230 uçak alımını kesinleştirmişti.

Türkiye, yerli tank ve savaş uçağı projeleri için motor teknolojisi satın almak üzere uzun süredir Rolls-Royce gibi yabancı şirketlerle görüşmeler yürütüyor. Jet motoru üreticisinin Türkiye’de sanayi holdingi Kale Grubu’yla bir ortak girişimi bulunuyor. Hükümet, savunma ekipmanları ve yolcu uçakları da dahil olmak üzere dış alımlarında yerli üretime ağırlık vermeye çalışıyor.

Bloomberg‘in haberine göre Türk Hava Yolları, geçen yıl açıkladığı mega uçak alımının bir parçası olarak uçak bileşenlerinin yerli üretimi için Rolls-Royce Holdings Plc ve Airbus SE ile 20 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamaya hazırlanıyor. Türk yetkililere göre anlaşma bu ay içinde İstanbul’da düzenlenecek bir törenle duyurulabilir.

Bloomberg’e konuşan yetkililer görüşmeler gizli olduğu için isimlerinin açıklanmasını istemedi. Yetkililer devlet tarafından işletilen TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. veya TEI de dahil olmak üzere Türk şirketlerinin muhtemelen üretim programının bir parçası olacağını söyledi.

Bir THY sözcüsü imzaların atılacağı tarihi doğruladı ama ayrıntı vermedi. Airbus ve Rolls-Royce yorum taleplerine yanıt vermedi.