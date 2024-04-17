Kobani davası ertelendi

HDP’li (yeni adıyla DEM Parti) siyasetçilerin yargılandığı Kobani davasında tahliye çıkmadı.

Fotoğraf: Arşiv. (HDP)



HDP eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile partinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin de aralarında olduğu 18’i tutuklu 108 siyasetçinin yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında tutukluluk incelemesi yapıldı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Gültan Kışanak, Sabahat Tuncel, Ayla Akat Ata ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında olduğu 13 siyasetçi duruşmaya katılmadı.

Mahkeme, tutukluluk incelemesi kararını açıkladı. Adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması taleplerini ‘kaçma şüphesi’ gerekçesiyle reddetti.

Mahkeme, Demirtaş’ın avukatlarının Anayasa’ya aykırılık iddiasına ilişkin talebinin reddine ve siyasetçilerin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Duruşma, son sözlerin alınması ve hüküm için 16 Mayıs’a ertelendi.