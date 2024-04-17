Özel: Hatay kararı Erdoğan'ın talimatıyla alındı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay kararının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla alındığı ileri sürerek “Şimdi kulağını çekti seçmen, ilk seçimde o kulağını koparır” dedi.

Özgür Özel. (ANKA)

Hatay’da AKP adayı seçimi 3 bin 361 farkla önde bitirmişti. CHP’nin usulsüzlük yapıldığına ilişkin itirazları YSK tarafından geri çevrilmiş ve mazbata AKP adayına verilmişti.

Kararı memnuniyetle karşılayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Artık bu malum tiplerin yapacakları yanlış yollar, müracaatlar, herhangi bir netice de veremeyecektir” demişti.

Bunun üzerine CHP YSK’ya ‘tam kanunsuzluk’ başvurusunda bulundu ancak talep reddedildi.

CHP lideri Özel’den karara sert tepki geldi.

ANKA’nın haberine göre kararın Erdoğan’ın talimatıyla alındığını savunan Özel şunları dedi:

“Seçimlerden gerekli mesajı almadığı anlaşılıyor. Haksızlığa devam mı edeceksin, et bakalım. Şimdi kulağını çekti seçmen, ilk seçimde o kulağını koparır senin.”