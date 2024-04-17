YSK CHP'nin Hatay itirazını reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP’nin Hatay için yaptığı ‘tam kanunsuzluk’ başvurusunu reddetti.

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Hatay’da AKP adayı seçimi 3 bin 361 farkla önde bitirmişti. CHP’nin usulsüzlük yapıldığına ilişkin itirazları YSK tarafından geri çevrilmiş ve mazbata AKP adayına verilmişti.

Kararı memnuniyetle karşılayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Artık bu malum tiplerin yapacakları yanlış yollar, müracaatlar, herhangi bir netice de veremeyecektir” demişti.

Ancak son olarak ‘tam kanunsuzluk’ gerekçesiyle YSK’ya itirazda bulunmuştu.

ANKA’nın haberine göre YSK itirazı reddetti.

YSK ayrıca CHP’nin Hatay ve İskenderun; İYİ Parti’ninse Ordu seçimlerine ilişkin itirazlarını reddetti.