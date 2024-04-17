Cari denge şubatta 3,27 milyar dolar açık verdi

Merkez Bankası (MB) verilerine göre cari işlemler hesabı şubat ayında 3,27 milyar dolar açık verdi.

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MB, şubat ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye’de cari işlemler hesabı şubat ayında 3,27 milyar dolar açık verdi. Cari dengenin 3,65 milyar dolar açık vermesi bekleniyordu. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2.1 milyar dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4.75 milyar dolar oldu.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net çıkışlar 142 milyon ABD doları olarak kaydedildi.

Portföy yatırımları 4,4 milyar dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 136 milyon dolar net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 98 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2 milyar 381 milyon dolar seviyesinde. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 1 milyar 957 milyon dolar oldu.