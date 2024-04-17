Avrupa'ya ücretsiz bilet: Son başvurular 30 Nisan'da

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ‘DiscoverEU’ (AB’yi Keşfet) programı kapsamında aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 35 bin gence ücretsiz tren bileti verecek. Başvurular 30 Nisan’da sona eriyor.

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DW Türkçe’de yer alan habere göre bilet kazananlar 1 Temmuz 2024 ve 30 Eylül 2025 tarihleri arasında 30 gün boyunca Avrupa’da seyahat edebilecek. Gençler yerel ulaşım, konaklama, yeme-içme, kültürel etkinlik, eğitim aktivitesi ve spor gibi alanlarda indirim sağlayan DiscoverEU Avrupa Gençlik Kartından da faydalanabilecek.

Programa Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra İzlanda, Lihtenştayn, Kuzey Makedonya, Norveç, Sırbistan ve Türkiye de başvuruda bulunabilecek. Engelli ya da sağlık sorunları olan gençlere seyahat boyunca destek verilecek.

Geçen yıl Türkiye’den 21 bin kişinin başvurduğu program, bu yıl Türk vatandaşları için 1.476 kişilik kontenjan ayırdı. DiscoverEU’da en fazla kota ayrılan ülkeler sırasıyla Fransa, Almanya ve İspanya oldu.

Başvuru şartları şöyle: