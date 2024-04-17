Britanya'da 2009'dan sonra doğanlara sigara satışı yasaklandı

Britanya’da yeni neslin hayat boyu sigara almasını yasaklayacak tasarı parlamentoda onaylandı.
Avam Kamarası’nda yasa tasarısı 383 milletvekilinin onayıyla geçti, 67 milletvekili yasaya karşı çıktı.
Yeni yasayla ‘sigarasız nesil’ yaratma girişimi kapsamında, 1 Ocak 2009’dan sonra doğanlara sigara satışı yasaklandı.
Bu yıl 15 yaşına giren çocuklar, hayatları boyunca sigara alamayacak.
BBC’ye konuşan bazı Muhafazakar Partili vekiller yasayı desteklemeyeceklerini söylemişti.
Yasa sigara içmeyi değil, sigara ürünlerinin satışının yasaklanmasını içeriyor.