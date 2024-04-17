Bakanlıktan Beşiktaş'taki yangında ölenlerin ailelerine 14,5 milyon lira yardım

Ticaret Bakanlığı Beşiktaş’taki Masquerade gece kulübü yangınında ölen 29 kişinin ailelerine 14 milyon 500 bin lira verecek.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-Ticaret Meclisi’yle ortak düzenledikleri kampanyada toplanan 14 milyon 500 liranın ailelere verilmek üzere İstanbul Valiliği’ne aktarıldığını duyurdu.

2 Nisan’da Gayrettepe’deki ‘Masquerade’ adlı gece kulübünde tadilat sırasında yangın çıkmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tadilatın kaçak yapıldığını açıklamıştı.

15 Nisan’da itfaiye ekibinin raporu yayınlanmış, raporda acil durum aydınlatmalarının, yönlendirme levhalarının olmadığı, sprinkler söndürme sistemi ve yangın dolaplarının çalışmadığı tespit edilmişti.

Bolat X hesabından yaptığı açıklamada valiliğin aileler arasında bu parayı eşit miktarda dağıtacağını ve bu maddi desteğin mağdur ailelerin acısını bir nebze olsun azaltmaya vesile olacağını söyledi.