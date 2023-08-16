Akşam Postası / 16 Ağustos 2023

BİSAM verileri: Açlık sınırı asgari ücreti geçti

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’nın (BİSAM) verilerine göre açlık sınırı 11 bin 525 TL’ye yükseldi.

İSKİ’den su tasarrufu önerileri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kent sakinlerine hem su sarfiyatını azaltacak hem de aile bütçesine katkı sağlayacak tasarruf önerilerinde bulundu.

Cumhuriyet’in ‘çikolata kutusu’: Basın Konseyi etik dışı buldu

Basın Konseyi, Cumhuriyet gazetesinin ‘manipülatif haberler karşılığında çikolata kutusunda kayıtdışı para aldığı’ iddiası hakkında kararını açıkladı.

Borsada yatırımcı rekoru

Pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı, 15 Ağustos itibarıyla 5 milyon 636 bin 160’a ulaşarak rekor kırdı.

Rektör, MHP il başkanına ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu

Iğdır Üniversitesi Rektörü Mehmet Hakkı Alma, MHP Iğdır il başkanlığına atanan Hüseyin Ateş’e ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Kocatepe Camisi’nde fotoğraf çekimiyle ilgili haberlere erişim engeli

Kocatepe Camisi’nde çekim yaptığı için gözaltına alınan yönetmen ve modelle ilgili haberlere erişim engeli getirildi.

Hawaii’deki orman yangınında ölü sayısı 106’ya yükseldi

ABD’nin Hawaii eyaletinde süren orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 106’ya ulaştı. Olayın ülkede son 100 yılda en çok can kaybının yaşandığı orman yangınları olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

Intel, 5,4 milyar dolarlık satın alımdan vazgeçti

Dünyanın en büyük mikroçip üreticisi firmalarından Intel, İsrailli Tower Semiconductor’ı satın almaktan vazgeçti.

Alman hükümeti marihuananın sınırlı yasallaşması için adım attı

Almanya’da bakanlar kurulu, marihuana kullanımının sınırlı yasallaşması konusunda sağlık bakanlığının hazırladığı yasa tasarısını onayladı.

Tesla, yaygın modellerinin uygun fiyatlısını çıkardı

Tesla, en yaygın modellerinden Model S ve Model X’in daha uygun fiyatlı versiyonlarını piyasaya sürdü.