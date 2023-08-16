BİSAM verileri: Açlık sınırı asgari ücreti geçti

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’nın (BİSAM) verilerine göre açlık sınırı 11 bin 525 TL’ye yükseldi.

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Asgari ücretle (11 bin 402 lira) geçinmeye çalışan milyonlarca yurttaş her geçen gün daha da zorlanıyor.

BİSAM’ın açıkladığı temmuz dönemi raporuna göre Türkiye’de dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gerekli asgari harcama tutarı olan açlık sınırı 11 bin 525, yoksulluk sınırıysa 39 bin 886 liraya yükseldi.

Yoksulluk sınırı eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderlerle birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı olarak belirleniyor.

BİSAM raporunda, sağlıklı ve dengeli beslenmek için tüketilmesi gereken gıdaların aylık karşılığı, yetişkin erkeklerde 3 bin 191, yetişkin kadınlarda 3 bin 31, 15-18 yaş grubundaki gençlerde 3 bin 235, 4-6 yaş grubu çocuklarda 2 bin 609 lira olarak hesaplandı.