Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 28,49 puan azalarak 7.662,26 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 5,50 puan ve yüzde 0,07 değer kaybederek 7.685,25 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.588,91, en yüksek 7.734,41 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 azalışla 7.662,26 puandan tamamladı.
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.904 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,1 artışla 1 milyon 706 bin 815 liradan tamamladı.