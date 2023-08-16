Hawaii’deki orman yangınında ölü sayısı 106’ya yükseldi

ABD’nin Hawaii eyaletinde süren orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 106’ya ulaştı. Olayın ülkede son 100 yılda en çok can kaybının yaşandığı orman yangınları olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

Fotoğraf: Zeke Kalua/County of Maui

ABD’nin Hawaii eyaletinde meydana gelmiş ve ülkenin en büyüklerinden biri olarak nitelendirilen orman yangınında ölü sayısı yükseliyor.

BBC’nin aktardığına göre ölü sayısı 106’ya yükseldi. 1300’den fazla kişi de kayıp.

Hawaii Valisi Josh Green’se ölü sayısının tam olarak tespit edilebilmesi için birkaç güne ihtiyaç duyduklarını açıkladı.