Intel, 5,4 milyar dolarlık satın alımdan vazgeçti

Dünyanın en büyük mikroçip üreticisi firmalarından Intel, İsrailli Tower Semiconductor’ı satın almaktan vazgeçti.

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Intel, artan çip talebini karşılamak için İsrailli Tower Semiconductor’ı Şubat 2022’de 5,4 milyar dolara satın alacağını duyurmuştu.

Ancak Intel, vazgeçti.

Bloomberg HT‘nin aktardığına göre Intel, Tower Semiconductor’la 2022’deki işlemi feshetmek için karşılıklı olarak anlaştı.

Çin ile ABD arasındaki artan gerilim, ikili ilişkilerde önemli bir konu olan yarı iletkenleri içeren işlemler başta olmak üzere kamu kurumlarının iznini gerektiren işlemler için onay almayı giderek zorlaştırdı.

Intel ve Tower Semiconductor’ın da bu işlem için düzenleyici kurumlardan onay alması gerekiyordu. Zamanında onay alınamadığı için de anlaşma feshedildi.