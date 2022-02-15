5,4 milyar dolarlık anlaşma: Intel, İsrailli çip üreticisi Tower’ı satın aldı

Dünyanın en büyük mikroçip üreticisi firmalarından Intel, artan çip talebini karşılamak için İsrailli Tower Semiconductor’ı 5,4 milyar dolara satın aldı.

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Çipler günlük hayattaki hemen hemen tüm cihazların en önemli bir parçası. Covid-19 salgınının tedarik sıkıntılarına yol açması ve düşük çip arzı nedeniyle bu alanda son yıllarda önemli bir kriz yaşanıyor.

Çipler ABD’de icat edilmesine rağmen şu anda dünyadaki üretimin yüzde 75’i Doğu Asya’da. Intel ocak ayında ABD’de iki yeni çip fabrikası için 20 milyar dolardan fazla yatırım yapacağını da duyurmuştu. Söz konusu hamle ABD Başkanı Joe Biden tarafından da memnuniyetle karşılanmıştı.

Intel kurulduğu günden bu yana sadece kendi tasarladığı çipleri üretiyordu. Tower ise güç idare çipleri, görüntü sensörleri ve birçok farklı tipte yarı iletken üreten bir şirket olarak öne çıkıyor.

Analistlere göre, Tower’ın 1,3 milyar dolarlık hacminin ölçek açısından Intel’e katacaklarıysa oldukça sınırlı.

Mikroçip üretim sektörü liderleri Taiwan Semiconductor’ın (TSMC) yıllık satışı 56 milyar doları buluyor.

Intel’in dün hisseleri 33,13 dolardan kapanan Tower için hisse başı 53 dolar ödeyeceği belirtildi. Ödemenin ise 12 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.