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Yaramazlara biraz batar!

Çip krizi: Apple, iPhone üretmek için iPad üretimini yavaşlattı

ABD’li teknoloji devi Apple, iPhone 13’e daha fazla parça sağlamak için iPad’lerin üretimini azalttı.

Fotoğraf: Reuters

Apple’ın CEO’su Tim Cook daha önce çip tedarikinde yaşanan sorunların şirketin çoğu ürününü etkilemeye başladığına dair uyarıda bulunmuştu.


Çip krizi Apple’ın temmuz-eylül dönemi bilançosuna da yansımış şirket kar etmesine rağmen piyasa beklentilerinin oldukça altında kalmıştı.

Nikkei haber ajansının kaynaklara dayandırdığı haberine göre Apple’ın başlangıçtaki planlarına kıyasla iPad üretimi geçen iki ayda yarı yarıya azaldı.

Habere göre daha eski iPhone modellerinde kullanılması planlanan parçalar da iPhone 13’te kullanılıyor.

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