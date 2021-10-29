Apple’ın satışları beklentilerin altında kaldı

Apple’ın temmuz-eylül döneminde geliri yüzde 29 artsa da bu rakam piyasa beklentilerinin oldukça altında. Arz kısıtlarının şirkete 6 milyar dolara mal olduğu tahmin ediliyor.

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Apple’dan yapılan açıklamaya göre, 25 eylülde sona eren üç aylık dönem bilançosunda şirketin geliri, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 29 artarak 83,4 milyar dolara ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 64,7 milyar dolardı.

Kaydedilen artışa rağmen piyasa beklentisi 84,9 milyar dolar olarak öngörülüyordu.

Firmanın geçen yılın aynı döneminde 12,7 milyar dolar olan net karı ise yüzde 62,2 artarak 20,6 milyar dolara yükseldi.

İphone satışları yüzde 47 arttı

Bu dönemde Apple’ın akıllı telefon, tablet ve bilgisayar satışları artış gösterdi.

iPhone satışlarının tutarı, temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47 artarak 38,9 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde iPad satışları yüzde 21,4 artışla 8,3 milyar dolara, Mac satışlarının tutarı ise yüzde 1,6 artarak 9,2 milyar dolara ulaştı.

6 milyar dolarlık kayıp

Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, şirketin finansal sonuçlarına ilişkin şunları söyledi: “6 milyar dolara mal olduğunu tahmin ettiğimiz, beklenenden daha büyük olan arz kısıtlarına rağmen çok güçlü bir performans sergiledik.”

Cook, tedarik zinciri sıkıntılarının, sektör genelindeki çip sorunu ile Güneydoğu Asya’daki Covid-19 salgınının neden olduğu üretim kesintilerinden kaynaklandığını ifade etti. Arz sıkıntılarına rağmen ekim-aralık döneminde daha güçlü bir gelir artışı beklediklerini belirten Cook, Covid-19 salgınıyla ilgili üretim kesintilerinin büyük ölçüde iyileştiğini, çip sıkıntılarının ise devam ettiğini kaydetti.

Amazon da beklentilerin altında

Amerikalı e-ticaret devi Amazon da bu yılın üçüncü çeyreğine ait bilançosunu yayınladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon’un bu yılın temmuz-eylül döneminde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 110,8 milyar dolara ulaştı. Şirketin geçen yılın aynı dönemindeki net satışları 96,1 milyar dolar olarak kayda geçmişti.

Piyasa beklentilerinin gerisinde kalan şirket gelirinin, bu dönemde 111,6 milyar doları bulması tahmin ediliyordu.

Amazon’un net karı ise bu dönemde 3,2 milyar dolara geriledi. Şirketin geçen yılın aynı döneminde elde ettiği net kar 6,3 milyar dolar seviyesindeydi.