British Museum’da ‘kayıp’ alarmı

Dünyanın en büyük müzelerinden biri olan British Museum, saymanların bazı eserlerin ‘kaybolduğunu, çalındığını ya da zarar gördüğünü’ bildirmesinden sonra bir çalışanını işten attı.

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Britanya’nın başkenti Londra’da, en büyük turist çekim merkezlerinden biri olan müzeden kaybolan eserler arasında altın, mücevherat, yarı değerli taşlar bulunduğu bildirildi.

BBC Türkçe’nin haberine göre müze, eserlerin büyük çoğunluğunun depolarda saklandığını söyledi.

Müze Müdürü Hartwig Fisher, müzenin eserlerin geri alınması için elinden geleni yapacağını belirtti.

Fisher ayrıca “Bu çok nadir bir olay. Bakımımız altındaki eserlerin güvenliğini çok ciddiye aldığımızı söylerken, bütün çalışma arkadaşlarım adına konuştuğumu biliyorum” dedi.

Müze müdürü, güvenliği sıkılaştırdıklarını, tam olarak neyin kayıp, çalınmış ya da hasar görmüş olduğunu belirleyebilmek için dışarıdan uzmanlarla çalıştıklarını da ekledi.

Müze, işten atılan çalışana karşı da hukuki olarak harekete geçileceğini açıkladı.

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı’nın Ekonomik Suçlar Birimi olayı araştırıyor, ancak şu ana dek herhangi bir gözaltı olmadı. British Museum da, müze güvenliğini inceleyen bağımsız bir soruşturma başlattı.

British Museum’u her yıl altı milyon kişi ziyaret ediyor. Müzenin koleksiyonunda, iki milyon yıllık tarihe uzanan ve altı kıtadan toplanan eserler bulunuyor.