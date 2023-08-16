Futbolda ‘Suudi yazı’: Kim, nereye, ne kadara transfer oldu?

AYTUĞ ÖZÇOLAK

Suudi Arabistan, futboldaki atılımına devam ediyor. Ülke liginin öne çıkan beş takımı, 2023’te futbolcu ve kulüplerle yaklaşık 3 milyar 200 milyon avroluk (yaklaşık 94 milyar lira) transfer anlaşmaları yaptı.

Suudi Arabistan futbol ligi 18 takımdan oluşuyor. Bunlardan beşi, bu yıl yaptıkları transfer harcamalarıyla öne çıkıyor: Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ahli, Ittihad Club ve Al-Ettifaq.

Bu kulüpler transfer ettikleri, Avrupa futbolunda tanınan futbolcular için kulüplere yaklaşık 552 milyon avro bonservis bedeli ödedi. Futbolcularla yaptıkları sözleşmelerin maliyetiyse 2 milyar 700 milyon avroyu buluyor.

Al-Hilal

Temmuz başında, geçen sezon Fenerbahçe’nin teknik direktörlüğünü yapan Jorge Jesus’la anlaşan kulüp son günlerde transfer sezonunun en sürpriz hamlelerinden biriyle gündemde. Brezilyalı oyuncu Neymar, 90 milyon avroluk bonservis karşılığında Paris Saint Germain’den Al-Hilal’e transfer oldu. Oyuncu da iki yılda 300 milyon avro kazanacak.

Kulüp, son dönemde transfer ettiği beş yıldız oyuncu için bonservis ücreti olarak toplamda 268 milyon avro ödedi. Futbolcularla yaptıklar uzun süreli sözleşmelerin maliyetiyse bu miktarın yaklaşık iki katı.

Al-Nassr

Sene başında futbolun süper yıldızlarından Cristiano Ronaldo’yu 500 milyon avroluk bir sözleşmeyle transfer eden kulüp bu yaz döneminde de sürpriz transferler yapıyor. Bonservis ücretlerine 80 milyon avro, oyuncu sözleşmelerine 814 milyon avro harcadılar.

Al-Ahli

Manchester City’den Riyad Mahrez ve Liverpool’dan Roberto Firmino transferleriyle öne çıkan kulüp bonservislere 93,5, sözleşmelere 397 milyon avro harcadı.

Ittihad Club

Dünyada yılın en iyi oyuncusuna verilen FIFA Ballon d’Or ödülünün son sahibi Karim Benzema’yı transfer eden kulüp, oyuncuyla 600 milyon avroluk sözleşme imzaladı. Toplam transfer harcamalarıysa 1 milyar avroya yakın.

Al-Ettifaq

Teknik direktörülüğüne İngiltere’nin efsane futbolcularından Steven Gerrard’ı, 30 milyon avroluk bir sözleşmeyle getiren kulüp, Liverpool’dan Jordan Henderson’ı 14 milyon avro bonservis bedeli ve 45 milyon avroluk sözleşmeyle transfer etti.

Transferlerin yaş ortalaması 31,2

Son yıllarda kariyerlerinin sonuna yaklaşan bazı futbolcular Çin veya ABD gibi ülkelerin liglerinde, Avrupa’da kazandıklarından daha fazla ücretler karşılığında oynamayı tercih ediyor. Suudi Arabistan kulüplerinin bazı transferleri bu duruma benzer olsa da son aylarda kariyerlerinin ortasında veya başında olan genç oyuncular da bu kulüpleri tercih etmeye başladı. Beş kulübün bu yıl transfer ettiği öne çıkan 18 futbolcunun yaş ortalaması 31,2.