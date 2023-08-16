Kocatepe Camisi’nde fotoğraf çekimiyle ilgili haberlere erişim engeli

Kocatepe Camisi’nde çekim yaptığı için gözaltına alınan yönetmen ve modelle ilgili haberlere erişim engeli getirildi.

Camide moda çekimi yapan yönetmen Bilal Kısa ve model Ezgi Cebeci hakkında ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan dün soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kısa ve Cebeci adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Kısa’nın kendi sosyal medya hesabında ‘Zıtların Uyumu’ başlığıyla yayımladığı fotoğraflar sosyal medyada eleştirilerin hedefi olmuştu. Bunun ardından Kısa ve Cebeci gözaltına alınmıştı.

Erişime engellenen içerikleri ve siteleri takip eden Engelli Web’in duyurduğuna göreyse konuyla ilgili haberlere Diyanet İşleri Başkanlığı’nın talebiyle erişim engeli getirildi.

Kocatepe Camisi'nde fotoğraf çekimi yapılmasıyla ilgili haberler, Diyanet İşleri Başkanlığının talebiyle, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 16 Ağustos 2023 tarihli ve 2023/6604 sayılı kararıyla erişime engellendi. https://t.co/CfcXMZrVUx pic.twitter.com/io31FGQnhX — EngelliWeb (@engelliweb) August 16, 2023

Kısa ve Cebeci’nin serbest bırakılmasından sonra Diyanet İşleri Başkanlığı’nın konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğu haberi medyaya düşmüştü.