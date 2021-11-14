Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 14 Kasım 2021

Erdoğan, köprü örneği verdi: Ekonominin kitabını yazdık, yazmaya devam ediyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘ekonominin kitabını yazdıklarını ve yazmaya devam ettiklerini’ söyledi.

Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi: ’50 + 1′ ciddi problem çıkarıyor

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, cumhurbaşkanı seçilmek için ‘yüzde 50 + 1’ oy gerektiren sistemin değişmesi gerektiğinden bahsetti.


Piar anketi: İttifaklar yüzde 50’den uzak

Piar Araştırma’nın anketine göre her iki ittifak yüzde 40 sınırında.

Bizi siyasetçiler değil, siyaset kurtarabilir…

Bakandan ‘inşallah’lı 3600 ek gösterge açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 Ek Gösterge çalışmalarında ‘sona geldiklerini’ belirterek “İnşallah ocak ayında Meclis’e getireceğiz” dedi.

Çigan Orkestrası eşliğinde çırpınırdı Karadeniz

Hakaret soruşturmasında taraflar uzlaştı: Şüpheli beş öğrenciye burs verecek

Anadolu başsavcılığınca ‘hakaret’ ve ‘basit tehdit’ suçlarından yürütülen soruşturma, şüphelinin beş öğrenciye 2 biner lira burs vermeyi kabul etmesi üzerine uzlaşmayla sonuçlandı.

‘Kafessiz Türkiye’de hedef 2026: 100 milyon tavuğu kurtaracağız

FBI’a siber saldırı: Binlerce sahte e-posta gönderildi

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), bir sunucusundan binlerce sahte e-posta yollandığını, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Üsküdar’da taksiciler bu kez polise ‘denk geldi’: 14 taksiye ceza

İstanbul’ın Üsküdar ilçesinde dün bir taksicinin gazeteciyi araca almayıp tehdit etmesi sonrası polis harekete geçti.

Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube başkanı: Taklit ve tağşişe hapis cezası geldi

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni genelgesiyle gıdada taklit ve tağşiş ürünlerde cezaların artırıldığına, hapis cezasının geldiğine dikkat çekti.

‘FETÖ itirafçıları’ 467 kişinin adını verdi: 70’i kamu görevlisi

Konya merkezli 10 ilde ‘FETÖ’ye yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 10’unun ‘etkin pişmanlık’ yasasından yararlanıp itirafçı olduğu ve 467 örgüt üyesinin tespit edildiği açıklandı.

Ehliyet sınavında animasyonlu soru dönemi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, e-Sınav formatında yapılan ehliyet sınavlarında ilk kez animasyonlu soruların yer alacağını bildirdi.

Bir çıkış da Bahçeli’nin yardımcısından: Hükümetin değil ittifakın ortağıyız

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, ‘cumhur ittifakı’nın mensubu ancak ‘hükümet ortağı’ olmadıklarını söyledi.

SON HABERLER

‘Kafessiz Türkiye’de hedef 2026: 100 milyon tavuğu kurtaracağız

Bundan tam üç yıl önce bir grup arkadaşıyla birlikte Türkiye’de kafes yumurtacılığını bitirmek üzere yola çıkan Emre Kaplan, ‘efektif altruizm’ kavramının hayatına verdiği yönü, tavuk refahı için çalışma sebeplerini ve üç sene önce tam bugün kurulan Kafessiz Türkiye’yi Diken’e anlattı.

Bizi siyasetçiler değil, siyaset kurtarabilir…

Kimdir milletvekili? Anayasaya göre seçildikleri bölge ya da kendilerini seçenleri değil ‘bütün milleti’ temsil ederler. Soyut bir kavramı, millet/ulusu temsil ediyorlar. Soyut olanı temsil ediyorlar ki, somut olan bizler kendilerine olur olmaz rahatsızlık vermeyelim!