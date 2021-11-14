Akşam Postası / 14 Kasım 2021

Erdoğan, köprü örneği verdi: Ekonominin kitabını yazdık, yazmaya devam ediyoruz
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘ekonominin kitabını yazdıklarını ve yazmaya devam ettiklerini’ söyledi.
Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi: ’50 + 1′ ciddi problem çıkarıyor
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, cumhurbaşkanı seçilmek için ‘yüzde 50 + 1’ oy gerektiren sistemin değişmesi gerektiğinden bahsetti.
Piar anketi: İttifaklar yüzde 50’den uzak
Piar Araştırma’nın anketine göre her iki ittifak yüzde 40 sınırında.
Bakandan ‘inşallah’lı 3600 ek gösterge açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 Ek Gösterge çalışmalarında ‘sona geldiklerini’ belirterek “İnşallah ocak ayında Meclis’e getireceğiz” dedi.
Hakaret soruşturmasında taraflar uzlaştı: Şüpheli beş öğrenciye burs verecek
Anadolu başsavcılığınca ‘hakaret’ ve ‘basit tehdit’ suçlarından yürütülen soruşturma, şüphelinin beş öğrenciye 2 biner lira burs vermeyi kabul etmesi üzerine uzlaşmayla sonuçlandı.
FBI’a siber saldırı: Binlerce sahte e-posta gönderildi
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), bir sunucusundan binlerce sahte e-posta yollandığını, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.
Üsküdar’da taksiciler bu kez polise ‘denk geldi’: 14 taksiye ceza
İstanbul’ın Üsküdar ilçesinde dün bir taksicinin gazeteciyi araca almayıp tehdit etmesi sonrası polis harekete geçti.
Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube başkanı: Taklit ve tağşişe hapis cezası geldi
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni genelgesiyle gıdada taklit ve tağşiş ürünlerde cezaların artırıldığına, hapis cezasının geldiğine dikkat çekti.
‘FETÖ itirafçıları’ 467 kişinin adını verdi: 70’i kamu görevlisi
Konya merkezli 10 ilde ‘FETÖ’ye yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 10’unun ‘etkin pişmanlık’ yasasından yararlanıp itirafçı olduğu ve 467 örgüt üyesinin tespit edildiği açıklandı.
Ehliyet sınavında animasyonlu soru dönemi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, e-Sınav formatında yapılan ehliyet sınavlarında ilk kez animasyonlu soruların yer alacağını bildirdi.
Bir çıkış da Bahçeli’nin yardımcısından: Hükümetin değil ittifakın ortağıyız
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, ‘cumhur ittifakı’nın mensubu ancak ‘hükümet ortağı’ olmadıklarını söyledi.