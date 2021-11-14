Karamollaoğlu’ndan ‘Ekonominin kitabını yazdık’ diyen Erdoğan’a gönderme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Ekonominin kitabını yazdık, yazmaya devam ediyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ithafen, “Saadet Partisi iktidarında ekonomi nasıl yönetilir ve tüm bunların kitabı nasıl yazılırmış; hepimiz çok yakında yaşayarak göreceğiz” ifadesini kullandı.

Bugün İstanbul Kongre Merkezi’ndeki Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması’nda konuşan Erdoğan, “‘Millet aç’ diyor… Bu mesele, ekonomide kafanız nasıl çalışıyor, buna bakıyor. Biz bu noktada ekonominin kitabını yazdık. Yazmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Twitter paylaşımında “İnsanımız arabasına biniyor, gözü yakıt göstergesinde. Evine geliyor, gözü sayaç göstergesinde. Markete gidiyor, gözü fiyat etiketlerinde” diye yazan Saadet Partisi lideri, şunları kaydetti: “Ekonomi nasıl düzelir arayışı içinde olması gerekenler ise, algıyı nasıl düzeltiriz telaşına düşmüş. Biz, bu karamsar iklimi ve kötü ekonomik tabloyu tersine çevirmeye kararlıyız.

Saadet Partisi iktidarında; enflasyon nasıl kontrol altına alınır, hayat pahalılığı nasıl son bulur, alım gücü nasıl yükselir, paramızın itibarı nasıl korunur, ekonomi nasıl yönetilir ve tüm bunların kitabı nasıl yazılırmış; hepimiz çok yakında yaşayarak göreceğiz!”