‘FETÖ itirafçıları’ 467 kişinin adını verdi: 70’i kamu görevlisi

Konya merkezli 10 ilde ‘FETÖ’ye yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 10’unun ‘etkin pişmanlık’ yasasından yararlanıp itirafçı olduğu ve 467 örgüt üyesinin tespit edildiği açıklandı.

Fotoğraf: DHA

Konya başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörlü Mücadele Şubesi ekipleri, 5 Kasım’da operasyon düzenledi.

Konya, İstanbul, Isparta, Manisa, Ankara, Antalya, Mersin, Adana, Şanlıurfa ve Iğdır olmak üzere 10 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen baskında, örgütün ‘büyük bölge talebe’, ‘şehir dışı talebe’, ‘bölge talebe’ gibi sorumluluklarını üstlenen 12 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden itirafçı olanlar örgüt içindeki yapılanmaları ve kimlerin üye olduğunu anlattı.

İtirafçı şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda tespit edilen 467 örgüt üyesinden 203’nün ilk defa deşifre olduğu, 70’inin aktif kamu görevlisi olduğu, 133’nün de özel sektörde çalıştığı belirlendi.

21’nin ise ‘bölge talebe’ sorumlusu görevini yürüttüğü tespit edildi.

Deşifre edilen isimler hakkında da soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan ‘etkin pişmanlık’ yasasından faydalanan 10’u serbest bırakıldı, iki kişi tutuklandı.