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İsrail başbakanı: Türkiye’de tutuklanan İsrailli çiftin salıverilmesi için çalışıyoruz

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Türkiye’de ‘siyasal ve askeri casusluk’ suçundan tutuklanan İsrailli çiftin serbest bırakılması yönünde çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Görsel: Reuters

İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki Çamlıca Kulesi’nden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konutunu görüntüledikleri iddiasıyla gözaltına alınan İsrail uyruklu çiftin de aralarında bulunduğu üç kişi tutuklanmıştı.


Reuters’ın aktardığına göre Başbakan Bennett haftalık kabine toplantısının başında, İsrailli çift Natali ve Mody Oknin’in ailesiyle görüştüğünü ve onları İsrail’e geri getirmek için yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirdiğini söyledi.

İsrail başbakanı durumun ‘kazara karmaşık bir duruma karışan iki masum siville ilgili olduğunu’ kaydetti.

Bennett daha önceki açıklamasında çiftin, ‘yetkililer tarafından vurgulandığı gibi, herhangi bir İsrail kurumu için çalışmadığını’ kaydetmişti.

Anadolu Ajansı, çift ile Türkiye vatandaşı İ.A’nın, kulede görevli bir personelin ihbarı üzerine gözaltına alındığını kaydetmişti. AA’nın aktardığına göre personel, ‘restoran bölümüne gelen çift ile İ.A.’nın, kule pencerelerinden Erdoğan’ın konutunun fotoğraflarını çekip birbirlerine gösterdikleri’ yönünde ihbarda bulundu.

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