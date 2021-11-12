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Yaramazlara biraz batar!

Çamlıca Kulesi’nden Erdoğan’ın konutunu görüntülediği iddia edilen İsrailli çift adliyede

İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki Çamlıca Kulesi’nden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konutunu görüntüledikleri iddia edilen İsrail uyruklu çift N.O. ve M.O. adliyeye sevk edildi.

Kuleden İstanbul’un fotoğraflarını çeken çiftin, bir süre sonra Erdoğan’ın konutunu görüntüledikleri ve aralarında konuştukları iddia edilmişti.


O sırada kulede görevli bir personel, çiftin aralarındaki konuşmaları duyarak durumu polise bildirmişti. İhbarı değerlendiren terörle mücadele ekipleri, cumhurbaşkanlığı koruma birimlerine bilgi verdikten sonra şüpheli çifti gözaltına almıştı.

Sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüpheliler emanetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildiği öğrenildi.

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