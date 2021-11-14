Hakaret soruşturmasında taraflar uzlaştı: Şüpheli beş öğrenciye burs verecek

Anadolu başsavcılığınca ‘hakaret’ ve ‘basit tehdit’ suçlarından yürütülen soruşturma, şüphelinin beş öğrenciye 2 biner lira burs vermeyi kabul etmesi üzerine uzlaşmayla sonuçlandı.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığınca onarıcı adalet sistemi kapsamında ceza hukuku anlaşmazlıklarında uygulanan ‘uzlaştırma‘yla taraflar mahkemeye gitmeden el sıkışarak anlaşıyor.

Başsavcılık şüpheli Muhammet Başal hakkında, müşteki Erkan Güneş’e yönelik ‘hakaret’ ve ‘basit tehdit’ suçlarından yürütülen soruşturma dosyası Anadolu Adliyesi Uzlaştırma Bürosu’na gönderildi.

Görevlendirilen uzlaştırmacı Özge Fidan’ın görüştüğü taraflar, uzlaşma teklifini kabul edince müzakere yapıldı. Müşteki Güneş, şüpheliyle uzlaşmak için üniversitede okuyan beş kız öğrenciye 2 biner liradan toplam 10 bin lira burs vermesini istedi. Başal’ın bu teklifi kabul etmesi üzerine taraflar arasında uzlaşma sağlandı.

Uzlaşma sonucunda savcılıkça dosya hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.

222 bine ulaştı

Uzlaştırma Bürosu Savcısı Cengiz Apaydın, suçla bozulan toplumsal barışın uzlaşmayla tekrar sağlandığını, bunun uzlaşma kurumunun gelişmesi ve farkındalık açısından örnek oluşturduğunu dile getiren Apaydın, “Uzlaşma, asıl ivmeyi 2016-2017 yılındaki yasa ve yönetmelik değişiklikleriyle kazandı. 2016’da 15 bin dosya uzlaşmayla sonuçlandı. Bu rakam 2020’de 222 bine kadar çıktı” ifadelerini kullandı.

Ceza hukuku uyuşmazlıklarında ilk kez 1 Haziran 2005’te uygulanan ve 2016’da gözden geçirilerek yeniden revize edilen uzlaştırma, 1 Ocak 2017’den itibaren Türkiye genelinde etkin ve yaygın bir şekilde uygulanıyor.

1 milyon 80 bin dosya

Uzlaştırmaya tabi suçlar kapsamında çözüme kavuşan dosya sayısı bugün itibariyle 1 milyon 80 bin 442’ye ulaştı. Müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma başarı oranı yüzde 83 oldu.