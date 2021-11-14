Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube başkanı: Taklit ve tağşişe hapis cezası geldi

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni genelgesiyle gıdada taklit ve tağşiş ürünlerde cezaların artırıldığına, hapis cezasının geldiğine dikkat çekti.

Fotoğraf: DHA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 10 Kasım’da 2022 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, “Gıdada taklit veya tağşişle ilgili cezaları caydırıcı hale getirdik” demiş, son 10 yılda 1609 firmanın 3 bin 605 farklı parti gıda ürününde taklit veya tağşiş yaptığını kamuoyuyla paylaştıklarını söylemişti.

Toprak getirilen cezaları anlattı: “İlk ifşada 55 bin liradan 555 bin liraya kadar ceza yaptırımı uygulanmasına karar verildi. Tekrarı halinde ilk cezanın iki katı ödenmesi gerekecek. 3’üncü kez tekrar edilmesi halinde suç duyurusunda bulunularak birden beş yıla yine tekrarı halinde 5 ila 10 yıla kadar hapis cezası istenecek. Bu bizim de istediğimiz bir konuydu. Eskiden bu cezalar 2 ila 10 bin liralık cezalar veriliyordu. Ücreti ödeyip tekrar yapıyorlardı. Son beş ifşada aynı firmaları görmemiz de bunun sonucuydu. Kasım ayından itibaren cezalar artırıldı.

‘Yoğurda jelatin, zeytinyağına tohum yağı’

Son ifşa listesinin yaklaşık 14 ay önce; 17 Eylül 2020’de paylaşıldığını hatırlatan Toprak, “Bu ifşaların devam edip, bu cezaların da yürürlüğe konması önemli” dedi.

Bakanlığın 2012’den itibaren yayımladığı listelerde zeytinyağı başta olmak üzere yoğurt, tereyağı, salam, kaşar peyniri ve bal gibi ürünlerdeki taklitlerin yer aldığını söyleyen Toprak şöyle devam etti: “Her üründe farklı şekilde taklit ve tağşiş yapılıyor. Fiziksel olarak baktığımızda anlaşılmıyor. Ancak laboratuvarda incelenirse tespit ediliyor. Mesela tereyağının içine margarin, zeytinyağının içine değir tohum yağları ve ayçiçeği yağı, yoğurtta jelatin katılmasını buna örnek verebiliriz.”