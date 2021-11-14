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Yaramazlara biraz batar!

Üsküdar’da taksiciler bu kez polise ‘denk geldi’: 14 taksiye ceza

İstanbul’ın Üsküdar ilçesinde dün bir taksicinin gazeteciyi araca almayıp tehdit etmesi sonrası polis harekete geçti.

Gazeteci Fırat Fıstık, kendisini keyfi olarak almak istemeyen taksiciyi görüntülemişti. Taksicinin küfürleri kameraya yansımıştı.


Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil trafik ekipleri, Altunizade mevkisinde yolcu kılığında denetim yaptı.

Bazı taksiciler, araçlarına polisleri kabul etmedi. Bunun üzerine yedi plakanın çalışma ruhsatı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından askıya alınması sağlandı.

Daha sonra şoförlere ‘İlgili belediye tarafından verilmiş çalışma izninin süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak’ maddesine uyarınca 1.339 lira idari para cezası kesildi.

Denetimlerde yolcu seçen altı taksiye üç gün, bir taksiye ise kayıtsız şoför çalıştırması nedeniyle 13 gün süreyle trafikten men cezası verildi.

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