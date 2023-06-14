Akşam Postası / 14 Haziran 2023

Erdoğan: Faiz politikalarında ciddi bir değişim yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bazı arkadaşlar ‘Cumhurbaşkanı faiz politikalarında ciddi bir değişime mi gidiyor’ gibi bir yanılgının içine düşmesin” dedi.

İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu Ankara’da görüştü

CHP’de seçimlerin ardından ‘değişim’ tartışmaları sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki üçüncü görüşme bugün yapıldı.

CHP’li Başarır: AKP’li vekilin hakaret ettiği polisler ihraç edildi

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, yaklaşık iki yıl önce eski AKP Mersin milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın hakaret ettiği iki polisin ihraç edildiğini söyledi.

İstinaf da ‘Hürriyet’te yetki TGS’nin’ dedi

Onlarca gazetecinin işten atıldığı Hürriyet’te Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın (TGS) toplu sözleşme görüşmelerine başlamak için yeterli çoğunluğa sahip olduğu istinaf kararıyla tescillendi.

Yunanistan açıklarında göçmen teknesi battı: En az 78 ölü

Göçmenleri taşıyan bir teknenin Yunanistan’ın Mora Yarımadası açıklarında batması sonucunda en az 78 kişi öldü.

Marmaray, trenin çarptığı işçiyi ‘teknik sebep’ saydı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Marmaray, raylarda çalıştığı sırada trenin çarpmasıyla hayatını kaybeden TCDD işçisi Vedat Güçtekin’i ‘teknik bir sebep’ saydı.

Zam beklentisi, tüketici talebini erkene çekti

Kur artışı, ‘beklenti enflasyonu’nu yeniden harekete geçirdi. Birçok markada satışlar yüzde 20 arttı. TL’deki değer kaybı, turist alışverişini de canlandırdı.

Cumhuriyet, genel yayın yönetmeninin yazısını sansürledi

Cumhuriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu, gazetenin yazısının yayınlanmadığını duyurdu. Mollaveisoğlu, söz konusu yazıyı kendi adıyla kurulan siteden yayınladı. Cumhuriyet’ten yapılan karşı açıklamadaysa Mollaveisoğlu’nun gazeteye uyum sağlayamadığı savunuldu.