Marmaray, trenin çarptığı işçiyi ‘teknik sebep’ saydı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Marmaray, raylarda çalıştığı sırada trenin çarpmasıyla hayatını kaybeden TCDD işçisi Vedat Güçtekin’i ‘teknik bir sebep’ saydı.
Zeytinburnu’nda raylarda çalışma yapan Güçtekin, ihmal nedeniyle Marmaray’ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Güçtekin’in hayatını kaybettiği kazadan sonra Marmaray seferleri durdu.
Marmaray’dan seferlerin aksamasına ilişkin yapılan açıklamada, “Teknik bir sebeple Marmaray trenleri Kazlıçeşme – Ataköy arası tek yoldan işletilmekte, seferler bu nedenle gecikmeli olarak yapılmaktadır” dendi.
Marmaray’ın iş cinayetini ‘teknik sebep’ sayması Twitter’da tepkilere neden oldu.
Tepkilerin bazıları şöyle: