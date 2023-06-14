Marmaray, trenin çarptığı işçiyi ‘teknik sebep’ saydı

Bugün Marmaray'da bir işçi katledildi, iki işçi zor kurtuldu.@UABakanligi, @A_Uraloglu Vedat Güçtekin sizin için teknik bir sebep midir? Alınmayan iş güvenliği önlemleri ile elinize ne geçti?



İşçi cinayetlerini "teknik bir sebep" olarak yok sayamazsınız! https://t.co/O6O1vHRDja