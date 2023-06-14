CHP’li Başarır: AKP’li vekilin hakaret ettiği polisler ihraç edildi

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, yaklaşık iki yıl önce eski AKP Mersin milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın hakaret ettiği iki polisin ihraç edildiğini söyledi.

Görsel: Arşiv

Gül, 18 Temmuz 2021’de Mersin’in Erdemli ilçesinde aracını durduran polise önce, “Uzaklaş. İçeri çemkiriyorsun, tükürük geliyor” demiş, daha sonra da “Ş…… bak” diyerek hakaret etmişti.

Plaka hakkında ihbar olduğunu ve sistemde milletvekili aracı olarak kayıtlı olmadığını anlatan polis memuruna vekil “Kim ihbar ediyor benim arabamı” diye bağırmıştı. ‘Ekipler‘ diye lafa giren memurun sözünü keserek “Tükürüm ekibine” yanıtı veren Yılmaz “Ne zaman Erdemli’ye gelsem bu pislikle uğraşıyorum” demişti.

‘Zeynep Gül Yılmaz yargılanmalıydı’

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Başarır, şunları dedi:

*İki yıl önce vahim bir olay yaşamıştık. Mersin’deki polis, çevirme sırasında bir milletvekili tarafından hakarete uğramıştı. ‘Şerefsiz’ kelimesi kullanılmıştı. İki yıldır o polisler açıktaydı. Dün, iki polisin ihraç edildiğini öğrendik. Evet, aslında geçen dönem milletvekilliği görevini yürüten Zeynep Gül Yılmaz yargılanmalıydı. Kamu görevlilerine hakaretten yargılanmalıydı.

*Ama üzülerek söylüyorum ki Zeynep Gül Yılmaz, bugün milletvekili değil. Bugün o mağdur. Ama iki polisimiz hem hakarete uğradı hem ihraç edildi. Ben İçişleri Bakanlığı’nın bu kararı tekrar gözden geçirmesini ve bir parça mahcubiyet yaşamasını öneriyorum. Hiç kimse bu ülkenin polisine hakaret edemez, ama AK Partiliysen böyle bir özgürlüğün var. Hem hakarete uğratıp hem de ihraç ettirebiliyorsun.