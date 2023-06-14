İstinaf da ‘Hürriyet’te yetki TGS’nin’ dedi

Onlarca gazetecinin işten atıldığı Hürriyet’te Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın (TGS) toplu sözleşme görüşmelerine başlamak için yeterli çoğunluğa sahip olduğu istinaf kararıyla tescillendi.
TGS’ye üye olarak sendikalaşan Hürriyet çalışanları 2019’da işyerinde çoğunluğa ulaşmıştı. Sendikanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki başvurusunda bulunmasının ardından 45 gazeteci işten çıkarılmıştı.
Hürriyet işvereni Demirören, işten çıkarmalarla birlikte geriye dönük hayali işe alımlar da yapmıştı. Bunun üstüne de bakanlık, sendikaya yetki vermemişti.
TGS’nin açtığı davada İstanbul 24’üncü İş Mahkemesi, sendikanın yeterli çoğunluğu sağladığını tespit etmişti.
Bakanlık, mahkemenin kararına karşı istinaf yolunu gitmişti.
TGS, istinaf mahkemesinin bakanlığın itirazını esastan reddederek ‘haklarını tescillediğini’ bildirdi.